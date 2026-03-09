９日前引けの日経平均株価は前営業日比３８８０円３８銭安の５万１７４０円４６銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１８億５１０７万株、売買代金概算は４兆７４６７億円。値上がり銘柄数は６０、対して値下がり銘柄数は１５１７、変わらずは１８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避目的の売り一色に染まり、日経平均株価は記録的な下げに見舞われた。一時４０００円を超える暴落で５万１４００