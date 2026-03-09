マンション1階の共用掲示板に虚偽を記載した用紙1枚を掲示した疑いで、香川県高松市の無職の女（54）が信用毀損の容疑できょう（9日）逮捕されました。 用紙1枚に書かれていた内容は 警察によりますと、女は自分が住んでいるマンションを管理している不動産管理会社の信用を失墜させようと、1月27日午後、このマンション1階の共用掲示板に「このマンションは、検針なしでボったくる」などと虚偽を記載した用紙1枚を掲示して不動