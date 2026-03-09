開催：2026.3.9会場：ダイキン・パーク結果：[メキシコ] 16 - 0 [ブラジル]WBCの試合が9日に行われ、ダイキン・パークでメキシコとブラジルが対戦した。メキシコの先発投手はＴ・ウォーカー、対するブラジルの先発投手はＥ・パルディーノで試合は開始した。1回裏、3番 Ｊ・アランダ 初球を打ってライトオーバーのタイムリーヒットでメキシコ得点 MEX 1-0 BRA、4番 Ａ・カ&#