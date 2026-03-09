2026年3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドにおいて、日本代表（侍ジャパン）はオーストラリア代表と対戦した。終盤に本塁打による攻防が続く展開となったが、日本が4対3で競り勝ち、開幕から無傷の3連勝を記録した。 守備の乱れによる先制献上と菅野の投球 先発のマウンドに上がった菅野智之は、序盤から走者を出しながらも要所を締める投球