韓国において、80歳以上の男性の自殺率が全年齢・性別を通じて最も高い水準であることがわかった。【画像】「モラルを期待するな」老人の転倒を無視する韓国の“鬼畜タクシー”同年代の女性はもちろん、全体平均と比較しても格差が非常に大きく、超高齢男性層に向けた社会的セーフティーネットの構築が急務だという指摘が出ている。3月9日、国家データ処によると、2024年基準で80歳以上の男性の人口10万人あたりの自殺率は107.7人