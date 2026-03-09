愛知県瀬戸市出身将棋の藤井聡太六冠がカド番に追い込まれた、王将戦第5局の対局が続いています。栃木県大田原市のホテルで行われている、王将戦七番勝負の第5局2日目。藤井六冠は王将のタイトル4連覇中ですが、ここまで1勝3敗で、負ければ失冠のカド番。挑戦者の永瀬拓矢九段は7番勝負で初めて藤井六冠に3勝し、タイトル奪取を目指します。9日午前9時ごろに封じ手が開かれて対局が再開し、永瀬九段がややリードして