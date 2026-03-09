三重県尾鷲市の県立熊野古道センターで、尾鷲の林業の歴史をたどる企画展が開かれています。板を切り出した大きなノコギリに、木材を運んだそりのような木場。会場では、江戸時代から400年以上続く尾鷲の林業の歴史を、実際に使われた道具や写真と共に解説しています。企画展「尾鷲林業が歩んだ400年」は、3月29日まで開かれています。