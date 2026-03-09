白石麻衣が自身のInstagramを更新し、東京ディズニーランドで休日を満喫するミニVlogを公開した。 【動画】プルートとタッチ、初のカヌー探検などディズニーを楽しむ白石麻衣 ■白石麻衣とディズニーデート気分を味わえる至福Vlog 白石は、ピンクのハートマークと共に、ハッシュタグ「#ミニファン」「#パルパルーザ」を添えて、ミニVlogを公開。動画には、3月2日まで開