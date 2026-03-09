9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比3610円安の5万1990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1740.46円に対しては249.54円高。出来高は5万969枚となっている。 TOPIX先物期近は3523ポイントと前日比192.5ポイント安、現物終値比14.28ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51990