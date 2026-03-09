日経225先物は11時30分時点、前日比3930円安の5万1800円（-7.05％）前後で推移。寄り付きは5万1800円と、シカゴ日経平均先物（5万4015円）を大きく割り込む形で、ギャップダウンから始まった。売り一巡後は中盤にかけて5万2680円まで下落幅を縮めたが、上値の重さが警戒されるなかで終盤にかけて下へのバイアスが強まり、5万1390円まで下げ幅を広げる場面もみられた。 イランの専門家会議は新たな最高指導者にハメネイ師の