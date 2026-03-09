欧州の大手風力発電メーカーが、日本国内に洋上風力発電設備の工場を設置する方針を固め、有力な候補地の一つに北海道室蘭市があがっていることが分かりました。欧州の大手風力発電メーカー「べスタス社」はこのあと、国と洋上風力発電設備の工場設置に向けた協力の覚書を交わし、道幹部も出席します。関係者によりますと、べスタス社の発電設備工場の候補地の一つとして有力視されているのは室蘭港周辺で