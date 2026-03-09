庄原市の小学校で、創立150周年を記念した人文字の撮影が行われました。撮影に臨んだのは、庄原市立西城小学校の全校児童71人です。学校が2025年度、創立150周年の節目を迎えたことを記念して、児童らがグラウンドに並んでつくった「150」の文字をドローンで撮影しました。■児童「150周年目の卒業生になれてとてもうれしいと思うし、この校舎はとても大好きだからこれからもずっと続いてほしいと思ってました。」（33）