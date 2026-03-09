出会いと別れのメッセージをあえて「手書き」で残すことができる巨大なメッセージボードが、新千歳空港に設置されました。（利用者）「できました！」新千歳空港に設置されたのは、全長およそ１５メートルの巨大なメッセージボードです。このボードは、卒業や就職など新たな一歩を踏み出す人と見送る人の想いや感情を自由に書き込むことができます。（利用者）「高校から仲の良い友達が