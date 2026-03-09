各種生活家電を扱うデロンギ・ジャパン（東京都港区）は、エスプレッソ・カプチーノメーカー「デディカ デュオ EC890J」を、2026年5月27日に発売する。それに先だち、3月12日から直営の公式販路にて150台の数量限定で先行発売する。通常12時間かかるコールドブリューが5分で完成スリムボディにエスプレッソやラテアート、コールドブリュー（水出しコーヒー）までユーザー自らの手で仕上げる"バリスタ体験"を楽しめるというモデルが