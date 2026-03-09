大分市内の路上で3年前、部下の女性の胸を触るなどした県立学校の元校長の男に大分地裁は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】部下の女性に強制わいせつ元県立学校長に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決大分地裁 強制わいせつの罪で有罪判決を受けたのは、大分市に住む県立学校の元校長の男（61）です。 判決によりますと、男は2023年4月、大分市内の路上で当時20代の部下の女性に対し、両腕をつ