『鬼滅の刃』の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな特典「第2弾キービジュアル クリアスタンド」が配布中で、ネット上で話題になっている。【画像】怖すぎる！配布された新たな特典『猗窩座のクリアスタンド』来場御礼入場者特典の第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」は、第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的