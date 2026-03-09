フジテレビが9日、東京・台場の同局で4月期の改編説明会を行い、金曜午後9時枠でお笑いコンビ「かまいたち」の冠番組「かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜」がスタートすることが発表された。「Yahoo！知恵袋」にこれまで寄せられた累計2億8000万件以上の質問に、60秒で瞬間回答して悩みを解決していく情報バラエティーとなる。これまで特番として4回放送された「凍った悩みを60秒で瞬間回答！」が好評だったことを受