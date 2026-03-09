ガラリと変わった雰囲気。元AKB48の岡部麟が3月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、髪型を変えた理由を語った。【映像】イメチェンで魅力アップの岡部麟番組冒頭、まずはMCの安田大サーカス・クロちゃんが挨拶。これに岡部も続いた。ここで、岡部のファンを公言するクロちゃんが「あれ？今日、雰囲気がなんかちょっと、べりんちゃん違わない？なんか韓流的なというか。K-POPというのかな