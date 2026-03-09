記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領＝3日、ウクライナ首都キーウ/Tetiana Dzhafarova/AFP/Getty Images（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、ウクライナのドローン（無人機）の専門家が来週にも中東を訪問すると明らかにした。ゼレンスキー氏は、米国との資源共有は「双方向」になり得るとの考えを示した。ゼレンスキー氏の今回の発言は、ウクライナが、米国や湾岸諸国といった支援国によるイラン製ドローンの