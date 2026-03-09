9日（月）はいま晴れていても、お帰りの時間帯は雨や雪の降るところがありそうです。＜9日（月）の天気＞北日本の日本海側では、寒気の影響で雪の降っているところがあります。東日本や西日本では多くのところで日差しが届いていますが、空気はヒンヤリとしています。午後は次第に山陰沖と関東沖にそれぞれ低気圧が進む見込みです。山陰では夕方から、北陸でも夜から冷たい雨が降り出し、山沿いでは雪の降るところがありそうです。