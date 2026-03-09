Mrs. GREENAPPLE大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が9日、都内で、カウンセリングサービス「FANCLSKINPATCH」全国ローンチ発表会に、浜辺美波（25）と出席した。同サービスは独自のAI技術で角層細胞を解析し、現在の肌状態のみならず、未来の肌リスクまで予測するもの。CMには「ケセラセラ」を採用。大森は「スキンパッチで自分の可能性を知り、前を向いて突き進んでいくというのは、楽曲のテーマとすごく合ってい