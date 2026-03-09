WBC・プールBワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールBは8日（日本時間9日）、メキシコがブラジルに16-0の6回コールド勝ち。開幕2連勝を飾った。6回にソフトバンク育成の21歳左腕アレクサンダー・アルメンタ投手がWBCデビューで1回0封した。12-0の6回から登板したアルメンタ。中継では最速156キロと紹介されたが、打者1人目に対していきなり159キロを記録。ゆったりとした腕の振りから快速球を連発し、安打2本を許