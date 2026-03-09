東京ドームで午後7時プレーボールワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC、韓国―オーストラリア戦は9日、東京ドームで午後7時から行われる。2位通過をかけた大一番。オーストラリアは勝てば突破だが、韓国は勝ってもスコアが重要になる。プールCは既に日本代表「侍ジャパン」が3連勝で1位通過を決めている。焦点は2位争いだ。オーストラリアは勝てば通算3勝1敗となり、文句なしで2位突破。韓国が