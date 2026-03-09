鈴木誠也の36秒間“密着映像”野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦に逆転勝利。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が劇的な逆転2号2ランを放ち、この1戦のハイライトとなったワケだが、その裏で2人の侍戦士が審判へ見せ、スポーツマンシップ溢れる場面があった。WBC公式X（旧ツイッター）は、「2番・中堅」で先発した鈴木誠