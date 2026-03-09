白髪を隠すために暗く染め続けるのではなく、細かな「ハイライト」で周囲の色となじませる手法が、大人世代の支持を集めています。ベースカラーとのコントラストを抑えれば、派手見えを防ぎつつ、伸びてきた白髪をデザインの一部として活用できます。今回は、オフィスシーンでも浮かない、控えめな「ハイライトヘア」をご紹介します。 躍動感を生む、ラフなハイライトボブ 全体にたっぷりとハイライトを