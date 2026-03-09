三重県紀宝町で、高級みかん「はるぽん」の収穫が最盛期を迎えています。はるぽんは紀宝町の石本果樹園のブランドみかんで、通常1月から2月に収穫する「デコポン」を春まで木についたまま完熟させています。今月に入り10アールのハウスの中で収穫が始まり、ハサミを使って1個1個丁寧に摘み取りが進められています。今年は日照時間が長く、例年通り甘く濃厚な「はるぽん」になったということで、4月初旬までにおよそ2