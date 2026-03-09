若者を中心に人気を集めている「ぷっくりシール」。サッカー・J1のヴィッセル神戸もクラブマスコット「モーヴィ」のデザインで商品化した。「ぷっくりクリアシール（モーヴィ）」 (C) VISSEL KOBEシールは、モーヴィの目がハートになったりウィンクしたりと、さまざまな表情を楽しめるデザイン。帽子や口元などに凹凸をつけた立体感のある仕様で、スマートフォンや手帳に貼るほか、そのまま飾っても楽しめるという。「ぷっくり