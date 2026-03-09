ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、「ハーゲンダッツ ミニカップ」シリーズの新商品「ROCKY CRUNCHY！『ストロベリーブラックココア』」と「同『ソルティハニーバター』」を3月10日から期間限定で発売します。【写真】ヤバイ！かわいい！“トムジェリ”とハーゲンダッツがコラボ！プレゼントのスコップスプーンも！両商品は、ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコン