レアル・ソシエダB喜多壱也が人種差別被害を受けた問題で懲戒委員会が調査レアル・ソシエダのBチームに所属するDF喜多壱也がスペイン2部リーグで人種差別被害を受けた問題で、スペインサッカー連盟（RFEF）の懲戒委員会が調査を開始するとスペイン「El Diario Vasco」が報じた。喜多に対して人種差別的な発言を行ったとされる選手には最大10試合の出場停止や罰金処分の可能性があるという。喜多は現地時間3月7日に行われた2部