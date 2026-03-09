イラク代表の選手は現在バクダッドに滞在し、移動が不可能な状態に2026年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）の出場権を争うイラク代表が、今月に予定されている大陸間プレーオフの延期を正式に要請した。英紙「ガーディアン」が報じている。イラク代表は現地時間3月31日にメキシコのモンテレイでボリビア、もしくはスリナムとの対戦を控えているが、「紛争が続いている間は領空が閉鎖されたままになる」とイラク運輸省が通達したこ