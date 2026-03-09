3月8日、高知県いの町の椙本神社で春の大祭が行われ、大勢の人で賑わいました。大国さまの愛称で知られるいの町の椙本神社では毎年、旧暦の1月22日ごろに春まつりを行っています。8日も境内でお参りする人が長い列を作るなど賑わいを見せていて、訪れた人は笹の葉に俵や短冊が結ばれ五穀豊穣や商売繁盛にご利益があるとされる「古式福俵」を受け取り、今年1年の幸せを願っていました。また、境内にある儀式殿では国の重要無形民俗