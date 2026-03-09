◆大相撲▽春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は春場所２日目に休場を届け出た西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）の診断書を公表した。初日の東前頭６枚目・一山本（放駒）で受傷し、「左足関節捻挫で約１４日間の通院加療を要する見込み」との診断だった。阿武剋は初日の取組で左膝から崩れるように倒れ、しばらく立ち上がれなかった。師匠の阿武松親方（元幕内・大道）によると、立ち合いで相手の頭が