侍ジャパンは８日のオーストラリア戦（東京ドーム）に逆転勝利し、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。６大会連続の８強進出。１４日（日本時間１５日）の準々決勝では、Ｄ組２位と激突する。Ｄ組は９日の日程が終了した時点（日本時間）で、ドミニカ共和国とベネズエラが２勝０敗。オランダが１勝２敗、イスラエルが１勝１敗、ニカラグアが０勝３敗と続く。２強の構図で、ドミニカ共和国とベネズエラの直