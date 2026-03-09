乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第10弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回解禁されたのは、今回公開されたのは、プラムをかじり、舌がぺろりとのぞく「あざとカワイイ」カット。この写真はパリのアパルトマンの一室で撮影された。一度旅行でパリを訪れてから、「写真集を出させていただける