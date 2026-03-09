1954年の第1作『ゴジラ』から『ゴジラ-1.0』まで、国内で30本のゴジラ映画を生み出してきた東宝スタジオを見学できる特別企画「ゴジラ・ストア presents 東宝スタジオ見学ツアー」が、4月10日に開催されることが決定した。【画像】新作『ゴジラ-0.0』解禁された“ロゴ”第1作『ゴジラ』（1954年）の公開から今年で72周年。2023年11月公開の『ゴジラ-1.0』は国内のみならず北米でも大ヒットを記録し、世界各国の映画賞を受賞す