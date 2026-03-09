フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期からの新番組を発表した。バラエティー番組では多くの新番組が生まれることになり、プライム帯（午後7時〜11時）の改編率は40.6％。同局によると「過去10年間で最大規模」になるという。【写真】フジテレビの新音楽番組MCは…貫禄十分！入社3年目アナ同イベントでは4月期からの新たな番組として、『超調査チューズデイ〜気に