【北京＝照沼亮介】中国国家統計局が９日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比１・３％上昇し、前月の０・２％から伸び幅が拡大した。春節（旧正月）連休の開始が例年より遅くなったため、２月中の旅行関連の需要が膨らんだことが影響した。ただ、豚肉や卵など生活に身近な食材の指数は下落し、内需低迷によるデフレ圧力が根強い状況にある。昨年の春節連休は１月２８日に始まった。今年は２月１５日で、２月に