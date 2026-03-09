千葉県の市川市動植物園で人気の子猿「パンチくん」を巡り、飼育員をかたったSNSの偽アカウントによる寄付金詐欺が問題となっている。偽アカウントは8万人以上のフォロワーを集め「パンチに新しい家を」という名目で海外の決済サイトへ誘導していた。不自然な日本語と無断転載動画取材班：午前11時過ぎです。開園してからまだ約10分しか経っていませんが、駐車場もかなり埋まってきています。6日も千葉・市川市動植物園には人気者