朝市に並ぶ衣服＝2月、中国黒竜江省ハルビン市（共同）【北京共同】中国国家統計局が9日発表した2月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.3％上昇した。プラスは5カ月連続。伸び率は前月から1.1ポイント拡大し、2023年1月以来の高水準となった。2月後半の春節（旧正月）の大型連休に伴いサービス価格が上昇したことが寄与した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは1.8％上昇した。伸び率は前月から1.0ポイント拡