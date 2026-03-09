野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は８日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われ、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリア、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝とした。ドミニカ共和国１２―１オランダドミニカ共和国が七回コールド勝ち。一回にゲレロの適時打などで先行し、その後も圧倒。オランダは攻守で精彩を欠いた。優勝候補の一角、ドミニカ共和国は初