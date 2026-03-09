中東情勢の悪化を受けて原油価格が急騰し、一時、約3年8カ月ぶりの水準まで値上がりしました。安定供給への懸念が一段と強まったことで、日経平均株価は一時、4200円を超えて値を下げる急落となっています。週明けの東京市場は、投資家がリスクを避ける動きが一気に広がっています。平均株価は取引開始直後から急速に値下がりし、下げ幅は一時、4200円を超えました。きっかけは急激な原油高です。ニューヨーク市場で国際取引の指標