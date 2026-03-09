お笑いコンビ、レインボーが9日、都内で「KFC：THE NEXT CHAPTER−新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会−」にゲストとして登場した。池田直人（32）は、ケンタッキーのチキンをきれいに食べられることで有名と自負している。「2020年の12月に、ケンタッキーをワンボックス食べる女という動画を（YouTubeに）あげたところ、きれいすぎないかと（話題になった）。数えたらコンビで20本、ケンタッキーの動画をあげてた」と言い、つ