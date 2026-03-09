佐渡市で早咲きのサクラ、オオカンザクラが見ごろを迎えています。一方、10日は各地で真冬並みの天気となりそうです。青空に映える淡いピンク色のサクラ。佐渡市羽茂地区の渡津神社の参道にある早咲きのサクラ、オオカンザクラです。例年、3月中旬ころから咲き出しますが、ことしは雪解けが早かったことから2月末から花が開き始め、現在は7分咲きだということです。【訪れた人】「寒い中できれいな桜が見られてすごくうれしいです