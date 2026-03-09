新たなビジネスに挑戦する人を支援しようと小千谷市でビジネスコンテストが8日、開かれました。コンテストは小千谷市内で起業や新たな事業の立ち上げを考える個人や法人に向けたものです。書類審査を通過した8組がプレゼンしました。小千谷縮を海外展開する事業やAIによる自動運転を活用した除雪システムの事業など地域の魅力や課題をテーマにしたアイデアが発表されました。【小千谷市 宮崎 悦男 市長】「地域課題を自分た