V・ファーレン長崎は8日、明治安田J1百年構想リーグEAST第５節でガンバ大阪と対戦し、2-3で敗れた。一時逆転した長崎にとって悔しい敗戦となったが、背番号10がまたしても会場を沸かした。ジェズスにとって古巣対戦となったこの試合、1点ビハインドで迎えた21分長崎はゴール正面でFKを獲得すると、キッカーはジェズス。豪快に振り抜いた左足のシュートは壁の間をすり抜けた後、急激に曲がりネットを揺らした。そしてその6分後、ジ