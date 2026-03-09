UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・ラウンド16がいよいよ始まる。ニューカッスルと対戦するバルセロナは、セント・ジェームズ・パークから18マイルほど離れた5つ星ホテルに到着したことを公式SNSアカウントで伝えている。マトフェン・ホールというこのホテルは1400年代に建てられた歴史的な建造物で、1832年に完全に再建された。その格式あるクラシカルな佇まいから、ハリー・ポッターのホグワーツ魔法学校に例える向きも