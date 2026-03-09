大韓航空は、ロサンゼルス国際空港トム・ブラッドリー国際ターミナルのラウンジを、3月6日にリニューアルオープンした。建設デザイン会社のLTWデザインワークススタジオに依頼し、約650億ウォンを投じて1年10か月にわたる工事を経て完成した。アシアナ航空との統合発表後、海外ラウンジのリニューアルは初めて。5階にマイラークラブとプレステージラウンジ、6階にファーストクラスラウンジが位置する。総面積は1,675平方メートルで