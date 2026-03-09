真っ直ぐ立って歩くのも困難!?「吠える40度」国立極地研究所は、南極観測船「しらせ」が南緯40度付近を航行する映像を2026年2月28日に公開しました。【映像】すさまじい波しぶき！これが「世界屈指の荒れる海域」を航行する「しらせ」です「しらせ」は海上自衛隊が運用する砕氷艦で、南極まで観測隊員や燃料、食料などの物資を輸送しています。艦名は、日本人で初めて南極探検を行った白瀬矗（しらせのぶ）陸軍中尉の功績を称