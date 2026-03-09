約3週間ぶりにリーグ戦が再開したりそなグループB1長崎ヴェルカは、7日と8日、ホームでアルバルク東京と対戦しました。 今年度の天皇杯王者、東京を迎えた試合。 7日のGAME1を78-93で落としたヴェルカは8日のGAME2、 序盤は劣勢となりますが、第2クオーター、ジョンソンのリングアタックやスリーポイントなど14点を連取し、一時はリードを奪います。 しかし、その後は東京に高確率