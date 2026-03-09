日置市で8日、83歳の男性が草刈り機の下敷きになって倒れているのが見つかり死亡が確認されました。死亡したのは日置市伊集院町郡の田代久雄さん(83)です。警察によりますと、8日午前11時25分頃、日置市伊集院町麦生田の畑で、田代さんがうつぶせの状態で乗用の草刈り機の下敷きになっているのを近所の人が見つけ消防に通報しました。田代さんは首の骨を折っていて、その場で死亡が確認されました。田代さんは7日の午前中に